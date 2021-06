Van Pommelien Thijs tot De Kreuners: nieuwe zender ‘Joe Lage Landen’ brengt enkel Nederlandstalige muziek

MuziekRuim 90 jaar nadat Vlaanderen 'nationale radio' kon ontdekken, krijgen we met Joe Lage Landen voor het eerst een zender die enkel en alleen Nederlandstalige hits brengt. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. "We onderbreken enkel voor het nieuws en het weer", aldus channelmanager Robin Vissenaekens over de nieuwste radiotelg, die volgende week wordt gelanceerd. “Er was hier veel vraag naar bij onze luisteraars.”

Van de 'keizer van het Vlaamse lied' Will Tura tot de nieuwste Vlaamse sensatie Metejoor. Van Raymond van het Groenewoud over Pommelien Thijs tot Marco Borsato, André Hazes en André Hazes Junior. En van Nielson tot Bart Peeters. Dat is wat luisteraars vanaf maandag 14 juni te horen krijgen op Joe Lage Landen. Het startschot voor de nieuwe digitale radiozender wordt gegeven tijdens de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe.

Digitalisering

"Ik ben verheugd dat we eindelijk een radiostation kunnen starten dat enkel en alleen Nederlandstalige muziek, zeg maar de grote hits, zal brengen", vertelt Robin Vissenaekens (45), channelmanager bij Joe. "Daar is, zo weten we uit onderzoek bij onze luisteraars, veel vraag naar. Zij waarderen het al dat we bij Joe de Vlaamse en Nederlandstalige artiesten omarmen. De vraag om een stap verder te gaan, en 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een Nederlandstalige muziekzender te hebben, was er wel al lang. En nu is het zover."

Pommelien Thijs

Joe Lage Landen past in de plannen om in te zetten op de digitalisering van de zenders. "We hebben nu al een paar jaar digitale kanalen zoals Joe Easy, Joe 80's en Joe 60's en 70's", licht Vissenaekens toe. "Joe is als FM-zender de grote motor om al die digitale kanalen aan te vuren en van daaruit verwijzen we al lang naar onze DAB+. Maar nu is het dus tijd om nog een forse stap verder te zetten." Maar het is niet de bedoeling om in concurrentie te gaan met Joe of Qmusic, benadrukt de channelmanager. "We zien dat we met die digitale projecten een apart publiek bereiken. Dat gaat tot 100.000 luisteraars die liever méér van een bepaald genre muziek willen horen dan dat ze nu aangeboden krijgen. Da's best een groot publiek, dus."

Duizend songs

De leidraad voor Joe Lage Landen is volgens Vissenaekens duidelijk. "Veel muziek en weinig gebabbel. We onderbreken enkel voor het nieuws en het weer", belooft hij. "We gaan ook bewust voor de grote hits, te beginnen met een playlist van zo'n duizend songs. Natuurlijk zijn er tienduizenden Nederlandstalige liedjes, maar wij willen de herkenbaarheid centraal zetten. Of het nu gaat over Hans de Booij, Niels Destadsbader of Bazart: je moet bij wijze van spreken elk nummer kunnen meezingen. Al gaan we ook wel de jonge talenten extra pushen."

Bekende gelegenheids-dj’s geven aftrap De eerste twee weken van Joe Lage Landen worden alvast extra speciaal, want elke dag tussen 10 en 18 uur neemt een Vlaamse of Nederlandstalige artiest de digitale radiozender in handen. Mama’s Jasje, Udo, Marco Borsato, Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Willy Sommers en Clouseau zijn alvast van de partij. Ze draaien hun favoriete Nederlandstalige platen en delen anekdotes met de luisteraars. Joe Lage Landen is vanaf 14 juni te beluisteren via joe.be, de Joe-app én via DAB+.

