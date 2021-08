Van polkametal tot Spinal Tap-momentjes: ook derde dag Alcatraz is een feest van begin tot einde

Een schorre stem, een lijf dat overal jammert en de late vondst van nog anderhalf drankbonnetje: we mochten nog eens naar een festival. Een écht, zonder coronamaatregelen. Alcatraz verwelkomde drie dagen lang in totaal 31.000 dolblije bezoekers op terrein De Lange Munte in Kortrijk. Net als vrijdag en zaterdag was ook zondag een waar feest.

“I want you to make some lawaai!” Zondagochtend krijgt Russkaja de eer om de laatste festivaldag in gang te knallen met hun ‘turbopolka-metal’. Om elf uur brandt de zon al ongemeen hard voor de Prison Stage, maar de energieke Weense band krijgt hopen fans én medewerkers aan het dansen. De security zet een polonaise in, de tappers staan te huppelen: de toon is gezet voor een derde dag vreugde en vrijheid.

Volledig scherm Russkaja. © Alcatraz

De goesting is groot

Hoeveel fut en goesting iedereen nog in zijn lijf heeft, blijkt ook bij het optreden van Evil Invaders. Bij de eerste noten barst al een circlepit los en vliegen pinten in de lucht. Fans blijven maar moshen, en de security moet een tandje bijsteken om de niet aflatende golven crowdsurfers op te vangen. Wat een blije gezichten overal! Evil Invaders is na enkele bezettingswisselingen trouwens al enkele jaren stabiel, en dat hoor je. De muziek is retestrak, met onder meer een lekkere wisselwerking tussen de gitaren.

Volledig scherm Evil Invaders. © Alcatraz

Ondanks de loden zon holt frontman Joe als een bezetene over het podium terwijl hij blijft spelen. Hij zingt, krijst en blaft furieus, en het publiek eet uit zijn hand. Hopelijk kunnen ze snel weer op pad om de rest van de wereld te gaan ‘invaden’. De band beleeft wel een hilarisch Spinal Tap-momentje wanneer gitarist Max de groepsfoto mist.

Repeteren is voor watjes

Wie die hele wereld al heeft afgereisd, is het Britse Raven. Ooit nog Metallica als voorprogramma gehad, maar nooit echt heel groot geworden. Een mogelijke verklaring is de relaxte manier waarop de heren in het leven staan. Zo hebben ze niet eens gerepeteerd voor dit eerste optreden in heel lange tijd, legt zanger-bassist John Gallagher (62) doodleuk uit. Een volledig nummer als soundcheck is genoeg voorbereiding voor dit olijke trio, dat de jongste jaren weer vinniger speelt dankzij nieuwe drummer Mike Heller (39). Pretentieloos entertainment zoals we het graag hebben.

Volledig scherm Raven. © sam

Trommels, trommels en nog eens trommels

In The Swamp valt ook geen pretentie te bespeuren bij Sloper, een project van drummers Mario Goossens (Triggerfinger) en Cesar Zuiderwijk (Golden Earring). 73 is die laatste, maar hij is duidelijk zo blij als een klein kind dat hij nog eens op zijn vellen kan meppen voor een publiek. De band, met de Vlaamse gitarist Fabio Canini en de Engelse zanger-gitarist-bassist Peter Shoulder, speelt lekker vettige rock die er in Kortrijk ingaat als koek. De blikken die Goossens en Zuiderwijk met elkaar uitwisselen, zijn kostelijk, zeker tijdens een intermezzo waarbij ze allebei trommelen op de basdrum die tussen hen staat. Zuiderwijks ogen fonkelen, en zijn kamerbrede smile is o zo aanstekelijk. Met een instrumentaal stukje Radar Love knipoogt Sloper nog eens naar die wereldhit van zijn oude band.

Bruut geweld

Voor het brutere werk tekenen de Nederlandse deathmetalband Asphyx en de Zweedse blackmetaltank Marduk. Asphyx krijgt maar 40 minuten, waarin zanger Martin van Drunen even zijn microfoon verliest en een blote vrouwenkont opduikt tijdens het crowdsurfen. Marduk raast als een pletwals wanneer ze spelen, maar de stiltes tussen de nummers door zijn soms ongemakkelijk. Halverwege de set schiet opeens een van de luidsprekers vooraan aan, waardoor alles plots wel heel luid klinkt. De band scoort nog met een drumsolo die het publiek aanjaagt om mee “heuy, heuy, heuy” te scanderen. Bij de dienst verloren voorwerpen liggen vast nog heel wat stembanden.

Volledig scherm Marduk. © Alcatraz

Dodelijke perfectie

Over naar een bijzondere act op de Prison Stage. Het is progressief, het groovet en het heeft aparte ritmes. Het is de muziek van het Oekraïense Jinjer. Muzikaal dodelijk perfect uitgevoerd, vocaal voorzien van een frontvrouw die zowel hemels clean als vies gruntend uitblinkt. Zoals zij wisselt tussen grunts, screams en clean doet niemand haar na. Haar naam? Tatiana Shmailyuk. Haar missie? De wei betoveren. Haar rapport? It goes to eleven!

Volledig scherm Jinjer. © Alcatraz

Eén afzegging

Ondanks de pandemie kunnen alle recent aangekondigde bands ook effectief optreden op Alcatraz, behalve eentje. Vio-Lence wil speciaal voor een handvol optredens overvliegen uit de VS, maar mag niet vertrekken omdat een bandlid niet gevaccineerd zou zijn. Corona zet zo ook de organisatie van Alcatraz een puistige neus, want de naam van het festival is natuurlijk een eerbetoon aan de bay area thrash waar deze band een medegrondlegger van is. Freedom Call valt in The Swamp in, en doet dat voortreffelijk. De happy powermetal gaat erin als zoete koek, en elk nummer lijkt een eerbetoon aan de metal. Het is cheesy as hell, maar het is exact waar het publiek naar snakt op deze hete dag.

“Ool wie aah”

Een quizvraagje dan. Wie heeft het vetste Duitse accent, Udo Dirkschneider, Arnold Schwarzenegger of Dorothee Pesch? Ze zijn aan elkaar gewaagd, en Doro klinkt na een carrière van meer dan dertig jaar nog altijd bijzonder Allo Allo-iaans. Ze oogt op haar 57ste nog altijd fris en fruitig, maar Warlocks All We Are - “Ool wie aah” - is het enige nummer van haar set dat blijft hangen. Ze laat tijdens die kraker een klein meisje uit het publiek meezingen, en schrijft zo wel het meest vertederende moment van de dag op haar naam. “Ganz geil”, vindt ze zelf.

Volledig scherm © Alcatraz

Draailieren zijn hip

Ook het Zwitserse Eluveitie heeft eigenlijk maar één echte oorwurm, en dat is Inis Mona. Het nummer, gebaseerd op een oud Bretoens visserslied, gaat gepaard met veel vlammen en een ambiance van jewelste. Zanger en alleskunner Chrigel Glanzmann zegt dat het exact 486 dagen geleden is sinds zijn laatste optreden. “Jullie hebben geen idee hoeveel het voor ons betekent dat jullie gekomen zijn”, luidt het. Fun fact: muziekscholen krijgen blijkbaar meer inschrijvingen voor lessen draailier omwille van Eluveitie. Michalina gebruikt nu trouwens een elektrisch exemplaar.

Volledig scherm Eluveitie. © Alcatraz

België boven

Net als vrijdag en zaterdag gooien ook de Belgische bands hoge ogen, en het Antwerpse Bark had gerust op een groter podium mogen staan. Frontman Brent Vanneste van Stake duikt tussen zijn fans in een volle The Swamp, en zoals zoveel andere zangers vraagt hij een groot applaus voor de organisatie.

Volledig scherm Stake. © Alcatraz

De liefhebbers kunnen duimen en vingers ook aflikken met de terugkeer van Amenra, goed voor een klein uur extreme topkwaliteit met smaakvolle projecties. De enige valse noot komt van de soundcheck van Kreator op de Prison Stage.

Volledig scherm Amenra. © Alcatraz

Spinal Tap

En Kreator komt wel degelijk, ondanks de roddel dat ze zouden vastzitten in het verkeer. De geruchtenmolen maalt namelijk op volle toeren na de afzegging van Vio-Lence. De Duitse thrashgoden starten venijnig met Violent Revolution, gevolgd door messcherpe klassieker Extreme Aggression en een dreunend Phobia. De vlammen spuwen, net als de bek van frontman Mille Petrozza. Hij spreekt pas na het recentere Satan Is Real, dat voor alle duidelijkheid niet verwijst naar een gevallen engel die hoorns heeft gekweekt, maar naar de slechtheid van de mensheid.

Volledig scherm Kreator. © Alcatraz

Mille is potjandorie blij om hier te zijn, en wijst ons erop dat wij ‘the hordes of chaos’ zijn. In tegenstelling tot bij Heilung een dag eerder, blijven deze ‘hordes’ wel allemaal staan. Ze zien even een nieuw Spinal Tap-momentje, wanneer de band slingers afschiet die door de wind grotendeels op het podium worden geblazen. Roadies snellen toe om alles op te ruimen, want slingers en pyro gaan nu eenmaal niet goed samen. De slierten blijven ook hangen achter de gevangenistorens, die wel gewoon vuur kunnen blijven braken.

Volledig scherm Slingers blijven hangen in de torens. © sam

Kreator stelt nooit teleur, en de metalheads van Alcatraz steken na een uitputtend maar o zo deugddoend weekend nog een laatste keer hun ‘hoorns’ in de lucht. Wat er ook gebeurt met corona, dit topweekend pakken ons niet meer af. Tot volgend jaar!

Volledig scherm Kreator. © Alcatraz

Met dank aan Kurt Hermans, Kristof Jacobs, Danny Vermeijen en Evelyne Roos.