Van Natalia tot Olivia Rodrigo: dit leerden we uit acht decennia Vlaamse muziekgeschiedenis

MUZIEK Concerten van The Weeknd in Sportpa­leis geannu­leerd, fans krijgen hun geld terug

The Weeknd heeft besloten om zijn complete wereldtournee opnieuw te verplaatsen. De shows die de Canadese zanger op 28 en 29 september 2022 zou geven in het Sportpaleis in Antwerpen worden daardoor geannuleerd.

19 oktober