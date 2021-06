Van Koen Crucke tot De Strangers: deze nummers zorgen voor de ultieme EK-sfeer

MuziekDriewerf hoera (nou ja), want Koning Voetbal is dankzij het EK weer volop aanwezig. Wie extra in de sfeer wil komen om de Rode Duivels aan te moedigen, kan daarvoor ook muzikaal volledig uit de bol gaan. Wij zetten alvast de nieuwste supportersliedjes op een rijtje, zodat jij de perfecte Duivelse playlist kan samenstellen.

BABL & MC Devil - ‘DEVILTIME’

Beter goed gepikt dan slecht zelf verzonnen. Althans, toch als je het aan de Belgische Voetbalbond vraagt. Zij vroegen aan producer BABL — bekend van samenwerkingen met Netsky, Natalia, Laura Tesoro, Coely en Hadise — om een lied voor onze Rode Duivels te bedenken. BABL ging aan de slag met ‘U Can’t Touch This’ van MC Hammer en verwerkte — voor wie goed luistert — ook ‘Der Kommissar’ van Falco in ‘DEVILTIME’. De Amerikaanse rapper MC Devil mocht de lyrics inzingen. Een Duivels nummertje, quoi.

JOK-R - ‘WE ARE BELGIUM 2021'

Beter goed gepikt dan slecht zelf verzonnen, part two. De voor ons onbekende dj JOK-R besliste aan de slag te gaan met de hits ‘Waar is da feestje’ van De Pitaboys, ‘Carnaval de Paris’ van Dario G en ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes. Daarmee knutselde de dj ‘WE ARE BELGIUM 2021' in elkaar. Of dat ook een geslaagd eindresultaat oplevert? Oordeel vooral zelf.

Gigi - Supporterslied EK 2021 - ‘Supporter voor de Rode Duivels!’

Beter goed gepikt dan slecht zelf verzonnen, part three. Al is dat in het geval van zanger Gigi relatief. Hij nam ‘Funiculi Funcula’ onder handen en maakte er zijn eigen, bijzondere versie van. Niet meteen een nummer waarmee je je geliefde zal overtuigen dat voetbal echt wél een feest is, maar op een (zatte) café-avond werkt het ongetwijfeld. Of zoals Gigi het zegt: ’t is gene kak.

4TACT & De Strangers - ‘Geft h’m van katoen’

Gigi krijgt weliswaar concurrentie van enkele Antwerpse monumenten. Ook De Strangers en hun tributeband 4TACT namen ‘Funiculi Funicula’ onder handen. In sappig Antwaarps — een wereldtaal, zeg maar — klinkt het onder meer dat de Belgen de dappersten zijn. Niets tegenin te brengen, toch?

Dusaar - ‘Cheer in Red’

Er zijn er ook die zelf iets verzinnen, zoals deze Dusaar, bijvoorbeeld. Hij bracht ‘Cheer in Red’ uit. Aandachtige luisteraars herkennen hier ook het liedje in dat dagelijks tijdens ‘Het Nieuws’ op VTM wordt gespeeld bij de Challenges van de Rode Duivels.

De Ketnet-wrappers - ‘Wij gaan door’

Tenzij je de komende weken in een grot gaat wonen zonder internet, is er geen ontkomen aan de Rode Duivels. En als het van Ketnet afhangt, moeten ook de allerjongsten mee in de voetbalgekte. Wrappers Sien Wynants, Sarah Mouhamou, Gloria Monserez, Thomas Van Achteren en Sander Gilis brachten met ‘Wij gaan door’ ook hun EK-lied op de markt. Met een zeer optimistische prognose, want volgens het vijftal halen we geheid de finale. En da’s ook visueel interessant, als we de tekst mogen geloven. “En onze Jan Vertongen, dat is een schone jongen.” Nu gij.

Max Verstand & De Speld - ‘We Komen Tot De Achtste Finale’

Geen Belgische EK-hit, maar wel eentje van Nederlandse makelij waarbij de satire hoogtij viert. En waarin ons land wordt uitgeroepen tot Europees Kampioen. We gaan er gemakshalve dus van uit dat dit het enige gemeende deel van het liedje is.

Koen Crucke & Louis Flion - ‘Helemaal Koekoek’

Een mens is nooit te oud om iets totaal nieuws te proberen, en dus pakt ook Koen Crucke uit met een EK-lied: ‘Helemaal Koekoek’. Een ambiancenummer dat hij opnam met Louis Flion, en dat volgens Bob Savenberg een topschijf is. “Bob heeft het liedje al gehoord. Hij heeft me gezegd dat ik een wereldhit te pakken heb.”

Omdat Het Kan Soundsystem - ‘De Shtampioenen’

Ook een fictieve bende pottenstampers kan de inspiratie vormen voor een supporterslied. En dus besliste Omdat het kan soundsystem — what’s in a name? — om het begindeuntje van ‘F.C. De Kampioenen’ te overgieten met een happy hardcoresausje. Volgens sommigen hét voetbal-anthem van 2021, maar zover zouden wij nu niet meteen willen gaan.

Dorothee Vegas & Like Maarten, Sergio - ‘Allez Allez’

Iedere reden om Sergio een podium te geven is een goede, moeten

Qmusic-dj’s Dorothée Dauwe en Maarten Vancoilllie gedacht hebben. En dus

mocht the artist, the entertainer himself opdraven voor een remix van ‘Allez Allez’.

Dennie Damaro & Michel Van den Brande - ‘Wij willen winnen!!!’

Hij bracht eerder al de pareltjes ‘Ik breng geen bloemen voor je mee’ en ‘Twee glazen bier’ uit, en nu begeeft stellingbouwer Michel Van den Brande zich ook in de wondere wereld der supportersliederen. Opnieuw samen met schlagerzanger Dennie Damaro, jawel. Wij onthouden vooral volgende, boude stelling: “Een atje voor de sfeer, dat doet toch geen zeer.” Benieuwd of ze daar de volgende ochtend ook nog zo over denken...

Steve Buxus en de Motten - ‘Imke Courtois’

Een rockende ode aan analiste Imke Courtois. Ook randfenomenen zijn belangrijk bij voetbal, zo blijkt.

WZC Melderthof - ‘Maak van ons kampioen’ (Rode Duivels EK 2021)

Ook voor de derde leeftijd is voetbal een zaak van staatsbelang. Dat bewijzen de bewoners van wzc Melderthof in Lummen. Zij tooiden zich massaal in onze nationale driekleur om op de tonen van (de weliswaar Nederlandse) hitmachine Frans Bauer en zijn ‘Heb je even voor mij’ hun eigen versie getiteld ‘Maak van ons kampioen’ te brengen. Qua sfeer en gezelligheid krijgen ze daar in Lummen tien op tien!

TRC fr One Bastard & Bo - ‘Belgium Take The Cup Yeah’

“Kick the ball, score the goal.” Bon, voor wie nog twijfelde aan wat de Rode Duivels moeten doen op zo’n EK: dat is dankzij deze diepzinnige lyrics dus opgehelderd.

