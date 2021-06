Van ‘Junior Eurosong’ tot ‘I want to see you naked’: Jasper Publie doorbreekt taboes met nieuw nummer ‘Black’

MUZIEKDe naam Jasper Publie zegt u misschien niet meteen iets, maar ‘Bandits’ of ‘Junior Eurosong’ zullen sowieso een belletje doen rinkelen. Het ooit zo schattige zangertje dat ons land wou vertegenwoordigen tijdens het Songfestival danst nu in bloot bovenlijf in de videoclip van zijn single ‘Black’. Daarin zingt Jasper onder de artiestennaam JEPP over je eigen identiteit durven tonen. “Ik studeer muziek, heb een relatie met een man, dat past zogezegd niet in typische plaatje.”

In 2007 stond Jasper nog “Het weekend is veel te kort” te brullen tijdens Eurosong, terwijl de lyrics nu “I love to see you naked” klinken. Toegegeven, de boodschap is ietwat veranderd, maar de goesting om muziek te maken is er altijd geweest. Jasper raakte in 2007 tot in de finale van ‘Junior Eurosong’, maar dat jaar ging de eer toch naar Trust om België vertegenwoordigen met ‘Anders’. “Ik was al een tijdje muziek aan het spelen, maar Junior Eurosong is mijn eerst televisie-ervaring”, aldus Jasper. “Ik herinner mij vooral nog dat ik extreem nerveus was. Zingen voor de mensen in de studio valt nog mee, maar de gedachte dat er nog honderdduizenden mensen achter hun televisie dat ook zie, bezorgde me zoveel stress. Maar het was ongetwijfeld een van de mooiste ervaringen die ik op die leeftijd kon meemaken.”

Volledig scherm Jasper Publie en de Dalton Sisters ( Marie-Laure, Laurine and Aurelie Hendrickx) namen in 2007 deel aan ‘Junior Eurosong’. Uiteindelijk mocht Trust met het nummer ‘Anders' ons land vertegenwoordigen. Ook op de foto: Kobe Van Herwegen © BELGA

Momenteel hoopt het voormalige Junior Eurosongsterretje harten te veroveren met zijn single ‘Black’. “Ik heb het nummer geschreven toen ik op Erasmus was in Zwitserland”, vertelt Jasper. “Daar heb ik twee producers leren kennen die enthousiast waren over enkele van mijn demo’s. We zijn uiteindelijk samen de studio ingedoken en beginnen schrijven aan ‘Black’. Thuis heb ik het nummer afgewerkt en ingezongen.”

De student muziekproductie aan het Conservatorium laat via de single voor het eerst in zijn hart kijken. “‘Black’ gaat over je eigen identiteit durven tonen. Het vertelt het verhaal van mezelf”, zegt Jasper. “De afgelopen jaren heb ik beseft dat je pas echt gelukkig kan zijn, als je volledig jezelf bent. Vroeger durfde ik dat niet, ik was toen een stuk onzekerder. Ik denk dat iedereen die periode wel herkent waarin je je eigen persoonlijkheid ontdekt.”

Try-out op familieweekend

Met zijn muziek hoopt Jasper de typische verwachtingspatronen van onze samenleving te doorbreken. “Na mijn reis naar Nepal met het gezin kreeg ik een enorme cultuurshock. Ik had toen even een degout van het leven hier, omdat we zo materialistisch zijn en stereotype verwachtingspatronen hebben. Ik studeer muziek, heb een relatie met een man, dat past zogezegd niet in typische plaatje. Ik hoor al heel mijn leven: ‘je moet doen in je leven wat je graag doet’, maar als puntje bij paaltje komt en je doet andere dingen dat wat men verwacht, dan bestempelen ze je als bizar.”

En die taboes doorbreken doet Jasper niet enkel in ‘Black’, want de jonge artiest heeft nog heel wat nummers klaarliggen met filosofische boodschappen en hoopt binnenkort een plaat te mogen uitbrengen. “Vorig jaar heb ik op familieweekend zes demo’s laten horen. De meningen van de familie waren verdeeld over de zes nummers en dat vond ik de max. Er was niet een nummer waarvan iedereen zei: ‘Dit is veruit het sterkste en de rest is maar goed voor in de vuilbak’. Daardoor heb ik het gevoel heb dat er potentieel in zit en wil ik toewerken naar een plaat.” En naast muziek maken verlangt Jasper ook naar het podium. “Ik hoop dat ik mijn nummers binnenkort live kan brengen. Dan komt de boodschap echt aan.”

Volledig scherm Jasper Publie - JEPP © rv

Samenwerken met vriend

Bij z’n single ‘Black' hoort een extravagante videoclip waarin Jasper zich letterlijk bloot geeft. Beklad met blauwe bodypaint ligt hij op een brancard in een oud atelier. “Ik heb samen met mijn vriend gebrainstormd over het visuele van de clip. Ik zit in de muziekwereld en hij in de fashionwereld, dus als team kunnen we heel mooie dingen maken.” Naast meedenken aan de vorm van de videoclip, kreeg vriend Kevin ook een rolletje in de video. “Kevin is model, dus ik wist al: ‘als hij in de clip zit, dan gaat het sowieso een succes zijn”, lacht Jasper.

Sinds de eerste lockdown delen Jasper en Kevin lief en leed en wonen ze samen in Brussel. “Eigenlijk is Kevin afkomstig uit Parijs, maar hij wou graag in Brussel wonen en ook in ben zot van die grootstadvibe. Mijn vriend is Franstalig, wat superhandig is want mijn Frans is zoveel verbeterd het afgelopen jaar. Ik vond het ook de max om samen met hem de lockdown mee te maken. Het is een totaal anders verlopen dan dat je anders zou meemaken in het begin van een relatie. Maar je leert elkaar enorm goed kennen.”

Volledig scherm Jasper Publie - JEPP © Frederic Lambert

Bandits

Maar ondanks de leuke lockdown met zijn vriend, kende Jasper ook angst en ongeluk. “Er zijn nachten dat ik wakker heb gelegen omdat ik bang was dat ik mijn vrienden ging kwijtraken, aangezien we elkaar minder hoorden.” Een paar van die vriendschappen kennen al een hele geschiedenis. Zo heeft Jasper nog steeds een zeer goeie band met zijn vroegere bandleden uit ‘Bandits’. “Tim Tielemans is één van mijn beste vrienden, hij studeert momenteel voor regisseur en regisseerde onlangs de Vlaamse fictieserie ‘22/03: Wij waren daar’. Daarnaast heeft hij ook de regie op zich genomen voor de videoclip van ‘Black’. Na de opnames heb ik hem een berichtje gestuurd om hem te zeggen hoe tof ik het wel niet vind dat we nog altijd samenwerken, maar nu gewoon op een andere manier.

Volledig scherm Bandits: (van links naar rechts) Toon Smet, Thomas Van Achteren, Tim Tielemans en Jasper Publie © Kristof Ghyselinck

De ervaring van ‘Bandits’ en ‘Junior Eursong’ zijn dus zeer mooi meegenomen om nu een solocarrière te starten, al vindt Jasper het niet erg om nostalgisch terug te denken op die mooie periode. “Gelukkig heb ik de vraag nog niet gehad om mijn nummer van het Eurosong nog eens te zingen”, lacht hij. “Daarvoor was het niet iconisch genoeg. Mochten mensen het toch nog eens live willen horen, dan zou ik daar niets op tegen hebben. Maar ik zal het niet spontaan in de set steken als ik als JEPP ga optreden.”

