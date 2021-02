Van ‘Gimme Gimme Gimme’ tot ‘In The Navy’: waarom muziek uit 1979 nog altijd het populairst is

MuziekDe muziek die in Europa nu nog altijd het populairst is, werd gemaakt tussen 1978 en 1982, met een piekje in 1979. Dat blijkt uit een Brits-Franse studie. En er werden dat jaar dan ook enkele kleppers uitgebracht: ‘Gimme Gimme Gimme’ van ABBA, ‘Message In A Bottle’ van The Police’ en ‘I Was Made For Lovin’ You’ van Kiss om er maar enkele te noemen. Het zijn de hits die vijftigers en zestigers met de moedermelk aan twintigers en dertigers hebben doorgegeven. Maar is er meer aan de hand: al die groepen durfden iets wat nooit bij hun voorgangers was opgekomen.