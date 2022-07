Van een twerkende Natalia tot een emotionele Dimitri Vegas: dit was de tweede dag van Tomorrowland

MUZIEK “Alles goed?” Mick Jagger verwelkomt Brussel meteen in twee talen

Ze zijn vertrokken: maandagavond rond 21 u trapten The Rolling Stones hun concert in het Koning Boudewijnstadion af, en dat deden ze meteen af in stijl. Frontman Mick Jagger verwelkomde Brussel met een woordje Frans en Nederlands. “Hallo Brussel. Alles goed?"

11 juli