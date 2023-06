Van een gouden top tot een minirok met een stier erop: Lil Nas X imponeert op Glastonbury met opvallende outfits

MUZIEKLil Nas X (24) wist zondag iedereen te verbazen tijdens zijn optreden op het Britse muziekfestival Glastonbury. Met dank aan zijn populaire hits én extravagante outfits. Van een gouden crop top tot een pikante blauwe minirok met een stier erop en kniehoge laarzen met veren. De zanger wist maar al te goed hoe hij moest imponeren. Op sociale media reageren fans verbluft. “Hij is ongegeneerd zichzelf. Dit is één van de beste optredens die ik ooit heb gezien”, klinkt het.

Gehuld in een gouden metalen crop top en een witte broek met veren tot aan de knieën. Met daarover een witte bombastische bontjas (al bleef die niet lang aan). Montero Lamar Hill, beter bekend als Lil Nas X, wist vanaf de eerste minuut indruk te maken. Na uitbundige performances - inclusief dansroutine - van hitsingle ‘Montero (Call Me By Your Name)’, ‘Scoop’, ‘Dead Right Now’ en ‘Don’t Want It’, klom hij op een gigantisch wit paard. Een letterlijke uitvoering van het populaire nummer ‘Old Town Road’ volgde: “I’m gonna take my horse to the old town road. I’m gonna ride ‘til I can’t no more.” Tot groot genot van het publiek op Glastonbury.

Vervolgens koos de rapper voor een iets pikantere outfit: een metallic blauwe rok met een stierenkop boven het kruis. Hij maakte de outfit af met bijpassende kniehoge laarzen van bont, kniebeschermers en een statementketting. Tijdens de liedjes ‘Down Souf Hoes’ en ‘That’s What I Want’ twerkte de zanger alsof zijn leven ervan afhing. Het enthousiasme werd al gauw overgebracht naar het publiek. De festivalgangers juichten hem luidkeels toe. De temperatuur ging de lucht in bij de sexy uitvoering van ‘Lost In The Citadel’, waarbij hij één van zijn achtergronddansers een vurige kus op de mond gaf.

Special guest

De 200.000 muziekliefhebbers gingen volledig in extase wanneer Jack Harlow (25) het podium toetrad. “Ik heb vanavond een speciale vriend meegenomen”, klonk het bij Lil Nas X. De artiest kondigde de rapper aan om een speciale versie van ‘Industry Baby’ te brengen. In het nummer werd ‘Beat It’ van Michael Jackson verwerkt. En dat kon het publiek wel smaken. Het duo nam de gewone versie van de hit, die op het album ‘Montero’ staat, in 2021 op.

De fans waren laaiend enthousiast over de show van de Amerikaanse zanger. Dat wordt bevestigd door de talloze lovende reacties op sociale media. “Hij is ongegeneerd zichzelf. Queer, sexy, iconisch. Pure zelfexpressie van een ster in wording”, valt er te lezen. En ook: “Dit concert is er ééntje voor in de geschiedenisboeken” en “Wat een artiest... Deze show was geweldig”.

