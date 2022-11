Van de lama van Michael Jackson tot de ‘slechtste beslissing ooit’: veertig jaar ‘Thriller' in veertig weetjes

Muziek Vuurwerk en spektakel: Elton John schittert tijdens allerlaat­ste concert ooit in Noord-Amerika

Elton John (75) heeft voor de laatste keer ooit opgetreden in Noord-Amerika. De iconische zanger is momenteel bezig aan zijn wereldtournee. Zijn stop in Los Angeles was daarmee ook zijn laatste stop in de VS. De aanwezigen in het stadion konden genieten van zijn muziek, heel wat spektakel én van vuurwerk. Ook andere artiesten kwamen langs op het podium, zoals zangeres Dua Lipa (27). Wie er niet bij was, had de kans om het concert live te volgen op de streamingsdienst Disney+.

22 november