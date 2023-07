Van de festivalweide naar het podium, Christoff debuteert op Tomorrowland: “Dit is buiten mijn comfortzone”

muziekVijf jaar hield hij de boot af. Nu was de verleiding te groot. Deze zomer maakt Christoff (47) eindelijk zijn debuut op Tomorrowland. “Zot, hé? Ik ga het op me af laten komen en kijk er vooral naar uit om het festival eens vanuit de backstage mee te maken”, lacht de zanger.

De Schorre in Boom, het domein waar Tomorrowland plaatsvindt, is voor de zanger geen onbekend terrein. Hij is er vaste gast op het Versuz-terras tijdens het festival. In gezelschap van zijn vaste vriendengroep en lichtjes incognito achter een pilotenbril met spiegelglazen. Nu mag de vermomming af. Op 28 juli staat Christoff op het podium van de Moosebar.

Ik denk dat Tomorrow­land me intussen al vijf jaar vraagt, maar ik wilde liever wat afwachten Christoff

“Eigenlijk moet ik het allemaal nog een beetje laten bezinken”, verklapte hij in de strandbar van ‘Zomerhit’ in Blankenberge, waar hij een Tura-medley zal brengen. “Tomorrowland is echt buiten mijn comfortzone. De voorbije vijf jaren was ik er wel altijd bij. Maar dan voor het podium. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik daar weinig dj’s gezien of laat staan gehoord heb. Veel drank, dat wel ja. (lacht) Dat zal dit jaar anders zijn.”

De Moosebar verwelkomde eerder al onder meer De Romeo’s, Kate Ryan en Viktor & Kobe. Van Christoff al die jaren geen spoor. “Ik denk dat ze me intussen al vijf jaar vragen, maar ik wilde liever wat afwachten. Tomorrowland is een heel ander publiek en ik was niet zeker. Ik kwam er liever om te feesten. Maar nu ga ik het gewoon op me af laten komen en kijk ik er vooral naar uit om het festival eens vanuit de backstage mee te maken.”

Volledig scherm Joren Dumont en Christoff hebben vorige zomer nog samen zomerbar Salida uitgebaat. © RV

Pannenkoek met chef-kok

In Boom heeft hij wel jaarlijks afspraak met chef-kok Roger van Damme. “Hij is intussen een vriend geworden. Telkens ik op Tomorrowland ben, ga ik een pannenkoek bij hem eten.” Een vriendschap die later deze zomer een verlengstuk krijgt. Want na een sabbatjaar zijn er weer plannen met Salida, de zomerbar die de zanger samen met Joren Dumont, bekend van ‘Blind getrouwd’, in 2021 opende. “Ik moet nog even voorzichtig zijn, want er moeten nog flink wat zaken geregeld worden. Maar feit is dat Joren en ik ontzettend veel zin hebben om nog eens flink te knallen. We zaten al samen met Luc De Laet voor het vlees en met Roger Van Damme voor de desserts. Nu Joren ook bekend is, hoef ik het niet alleen meer te dragen.”

En dan wordt het snel zijn voor de fans. “Je kan niet geloven hoeveel vragen ik over Salida krijg. Als al die mensen ook echt komen, wordt het weer een succes. Dan moeten we enkel nog hopen op goed weer. Want bij de rotzomer van 2021 was dat vaak de spelbreker.”

KIJK. Joren Dumont en Christoff praten éénmalig over hun vriendschap

