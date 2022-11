Van Beyoncé tot ABBA: dit zijn de genomineerden voor de 65ste Grammy Awards

In tegenstelling tot andere jaren, is het een lijst met weinig grote verrassingen. Zo is er bij deze editie geen uitschakeling van de Weeknd of een absoluut monopolie van Jon Batiste zoals vorig jaar. In plaats daarvan zijn de Grammy-nominaties grotendeels zoals verwacht. Met Beyoncé (die reeds 28 Grammy Awards won), Adele, Styles, Lamar en Lizzo als de vijf kanshebbers die elk genomineerd zijn in de top drie van alle genres. Zowel plaat, album als lied van het jaar.