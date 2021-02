Valentijn vieren met de Romeo’s: “Met ons livestreamconcert brengen we de romantiek in huis”

MuziekGezellig op restaurantbezoek gaan, zit er niet in deze Valentijn. Om toch wat romantiek in de huiskamer te brengen, hebben de Romeo’s een oplossing bedacht. De groep brengt die dag een valentijnsconcert, dat via livestream gratis te volgen is.

Waar we vorig jaar nog gezellig konden gaan eten of naar concerten konden gaan op Valentijn, zullen we het nu op een andere, creatievere manier moeten aanpakken. En dat bracht De Romeo’s op ideeën. “We gingen sowieso een aantal concerten via livestream geven, maar wilden zeker ook op Valentijn optreden, want De Romeo’s staan nog altijd een beetje voor romantiek”, vertelt Chris Van Tongelen (52). Op die manier wil de groep de mensen thuis toch het gevoel geven dat ze naar een optreden kunnen gaan, wat nu helaas nog altijd niet mogelijk is.

Het belooft een avond vol “zeemzoeterige toestanden” te worden als we Chris mogen geloven. “We hebben bewust gekozen voor extra romantische nummers en een aantal medleys van Nederlandstalige en Engelstalige liedjes uit onze livesets. Vanuit onze tv-studio brengen we de romantiek in huis.” Echte interactie met het publiek zal er, helaas, niet zijn, maar laat je dat vooral niet tegenhouden om een dansje te doen. “We hopen dat er thuis mensen zijn die even gek zijn als wij en uiteindelijk toch meedoen”, lacht Chris.

Al kijken De Romeo’s stilaan wel uit naar de echte live-optredens. “Ik hoop dat we in de grote vakantie weer live kunnen optreden. In het najaar staat Moosebar XXL op de planning en dat zal de allereerste keer zijn dat we weer ‘totaal los’ kunnen gaan. Het grappige is dat Moosebar XXL ook het laatste grote optreden is dat we gedaan hebben voor de corona-pandemie en dat dat nu onze binnenkopper wordt.”

Het livestream valentijnsconcert is zondag 14 februari hier te zien om 21.00 uur.

Ian Thomas gaat live Niet alleen De Romeo’s brengen romantiek in huis. Ook Ian Thomas geeft een livestream concert op Valentijnsdag. Hij viert het tienjarig bestaan van zijn eerste hit ‘Baby’, een cover van het gelijknamige nummer van Justin Bieber. Meer fan van zijn muziek? Je kan het concert hier volgen op zondag 14 februari om 21.00 uur.

LEES OOK: