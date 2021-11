‘Undercover’-acteur Frank Lammers brengt eigen kerstsingle uit

Muziek Philip Margo (79), zanger van 'The Lion Sleeps Tonight', overleden

Philip Margo, één van de stichtende leden van de Amerikaanse band The Tokens, is overleden op 79-jarige leeftijd. Philip stierf afgelopen zaterdag in het ziekenhuis van Los Angeles na een beroerte, zo laat zijn familie weten aan The New York Times. Margo en zijn band waren vooral bekend vanwege hun beroemde song ‘The Lion Sleeps Tonight’.

18 november