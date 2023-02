Uitverkocht concert van Beyoncé zorgt voor frustratie, tickets worden nu al duurder doorverkocht

Muziek“De frustraties die ik heb, zijn ongezien”, klonk het donderdagochtend op Twitter. De voorverkoop voor de Renaissance World Tour van Beyoncé (41) zorgde voor heel wat ergernissen bij fans van de Amerikaanse zangeres. En ook vandaag, tijdens de algemene verkoop, was het niet beter. Op een gegeven moment stonden er zelfs meer dan 120.000 personen in de virtuele wachtrij. Inmiddels zijn alle 50.000 tickets de deur uit. “Sold out", klinkt het op het Instagramaccount van Live Nation.

Vrijdagochtend om stipt 10 uur was het zover. Wie gisteren tijdens de voorverkoop naast een ticket voor Beyoncés Renaissance World Tour greep, kreeg vandaag nog een laatste kans om een kaartje te bemachtigen. Al bleek dat opnieuw geen makkelijke opgave te zijn. Heel wat fans van de zangeres kregen meteen een foutmelding en slaagden er als gevolg niet in om in de wachtrij voor het concert te geraken. Wie het befaamde klokje wel te zien kreeg, moest geduld hebben. Véél geduld. Het aantal wachtenden liep soms op tot wel 126.389 personen.

Uit de wachtrij gegooid

Een plekje in de wachtrij was daarnaast ook geen garantie op succes. Veel mensen werden op hun beurt veelvuldig uit de rij gegooid waardoor ze alsnog naast een ticket grepen of helemaal opnieuw moesten beginnen. En ook wie eindelijk ‘binnen’ was, krijg soms nog te maken met problemen. Op sociale media laten enkele teleurgestelde fans weten dat het hen niet gelukt is om hun gekozen tickets te betalen.

Verschillende fans van de zangeres bleven dus niet alleen met lege handen, maar ook teleurgesteld en gefrustreerd achter. Als gevolg regent het - net zoals donderdag - ook nu negatieve reacties op sociale media. De hashtag #RenaissanceWorldTour was zelfs eventjes trending. “Ik heb het gevoel dat heel België tickets aan het proberen bemachtigen is voor Queen B. Aantal mensen voor je: 126.389", klinkt het onder meer. “Twee uur aangeschoven voor niks terwijl ik al vanaf 9.30 uur in de wachtrij stond!!!! Slechte organisatie” of “Jammer dat jullie ondanks dit toch mensen nog in de wachtrij lieten wachten!”, zijn slechts enkele van de vele boze reacties.

Geen tweede concert

Beyoncés optreden in het Koning Boudewijnstadion is inmiddels volledig uitverkocht. Het Twitteraccount van Ticketmaster België laat fans die naast een ticket grepen, weten dat ze zich kunnen inschrijven op een wachtlijst. Ook Live Nation laat ondertussen weten dat alle 50.000 tickets de deur uit zijn. “Sold out”, klinkt het op hun Instagram Stories. Op Twitter laat Live Nation ook weten dat er in ons land - in tegenstelling tot enkele andere Europese landen - geen tweede concert van de Amerikaanse zangeres komt.

Wat verder ook nog voor veel frustraties zorgde, is het feit dat de organisatie meer dan 120.000 personen toeliet in de virtuele wachtrij en dan terwijl er in totaal ‘maar’ 50.000 tickets beschikbaar waren. Hoeveel kaartjes er in de voorverkoop op maandag (beyhive presale) en donderdag (live nation presale) verkocht zijn, is niet bekend. Ticketmaster zelf was op vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

Woekerprijzen

Enkele uren na de algemene verkoop van Beyoncés concert in het Koning Boudewijnstadion circuleren er wel al opnieuw enkele tickets op zogenaamde doorverkoopsites. Een kaartje voor de goedkopere plaatsen, waar je normaal gezien zo’n 64,70 euro voor betaalde, tel je nu al gemakkelijk 197 euro voor neer. Staanplaatsen worden dan weer doorverkocht voor ongeveer 256 euro. Oorspronkelijk was je voor een staanplaats 107,90 euro kwijt.

Hier en daar proberen er ook al enkele individuele verkopers een ticket aan een hogere prijs te verkopen. Op Tweedehands vraagt iemand bijvoorbeeld al 200 euro voor een staanplaats. Dat is zo’n 92 euro duurder dan de oorspronkelijke prijs. Echte woekerprijzen zoals we die in het buitenland zien, blijven voorlopig nog uit. In het Verenigd Koninkrijk duiken er bijvoorbeeld wel al torenhoge prijzen op. Zo worden de duurste tickets voor Beyoncés Renaissance World Tour er aangeboden voor maar liefst 10.517 pond (net geen 12.000 euro).

