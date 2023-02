Uitstel wordt afstel: wereldtournee Justin Bieber en shows in Sportpaleis definitief geschrapt

“Overgeble­ven Beatles werken mee aan Rolling Sto­nes-al­bum”

Paul McCartney en Ringo Starr, de enige twee nog levende leden van The Beatles, hebben muziek opgenomen voor het nieuwe album van The Rolling Stones. Ingewijden vertellen aan het vakblad Variety dat McCartney en Starr de afgelopen weken in de studio in Los Angeles zijn geweest voor het project.