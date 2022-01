UITGELEGD. Zo kijk je ‘24 UUR LIVE’ op groot scherm

De Chromecast, een mediadongle van Google, sluit je achteraan je televisie aan in een beschikbare HDMI-poort. Heel wat moderne tv’s hebben al een ingebouwde chromecast. Vooraleer je er dus één aankoopt, kijk je best even na of je televisie al klaar is om te ‘casten’. Je surft met je laptop of computer naar HLN.be en start de livestream. Belangrijk daarbij is dat je gebruik maakt van de Chrome webbrowser. Heb je die nog niet, dan kan je die via deze link installeren. Meld je aan met je Google-account, zodat je Chromecast zeker verschijnt.