U2 lost na twee jaar stilte nieuwe single

Muziek Jay-Z versiert plekje in Rock & Roll Hall of Fame

Jay-Z (51) noemt het “een ongelooflijke eer” dat hij dit jaar is opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Tijdens een ceremonie is de Amerikaanse rapper zaterdag, net als onder meer Tina Turner en de Foo Fighters, toegevoegd aan de collectie van het museum voor popgeschiedenis in Cleveland.

1 november