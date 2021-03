U2 komt met online concertserie

Grammy's Taylor Swift en Beyoncé schrijven geschiede­nis: alles wat je moet weten over de Grammy’s

15 maart Vrouwen aan de macht tijdens de Grammy’s, vannacht. De belangrijkste muziekprijzen van het jaar gingen naar Billie Eilish, Meghan Thee Stallion, H.E.R., Taylor Swift en Beyoncé. Die laatste twee schreven zelfs een stukje geschiedenis, want elk verbraken ze een record. In dit overzicht bundelen we alle hoogtepunten die je gezien moet hebben.