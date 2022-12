‘Twin Peaks’-componist Angelo Badalamenti overleden

Het nieuws van Badalamentis dood werd maandag bekendgemaakt door een familielid en het Museum of the Moving Image in New York, waar de componist woonde.

De Italiaans-Amerikaanse componist werkte veel samen met regisseur David Lynch. Badalamenti verzorgde de muziek voor films als ‘Blue Velvet’, ‘Lost Highway’ en ‘Mulholland Drive’. Maar z'n bekendste werk is waarschijnlijk dat voor ‘Twin Peaks’. De componist schreef die muziek grotendeels zonder de film gezien te hebben. “David kwam naar mijn kantoortje en zei: ‘Ik heb een idee voor een show: ‘Northwest Passage’. Hij zat naast me aan het keyboard en zei: ‘Ik heb nog niets gefilmd, maar het is alsof je in een donker bos zit, met op de achtergrond een uil, een wolk die voorbij de maan trekt en platanen die zachtjes bewegen in de wind. Een prachtig meisje met problemen komt het bos uit en loopt naar de camera.' En toen speelde ik de geluiden die hij inspireerde”, vertelde Badalamenti daar in 2018 over. “De noten kwamen gewoon. David was verbaasd, net zoals ik. Het haar op z'n armen stond recht, en hij had tranen in z'n ogen: ‘Ik zie ‘Twin Peaks’. Ik heb het’.” Maar toen Badalamenti Lynch verzekerde dat hij meteen aan de muziek zou gaan werken, reageerde de regisseur: “Eraan werken? Verander alsjeblieft geen noot meer.”