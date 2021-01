Tweede week van februari wordt ‘grootste liefdesverklaring aan Belgische muziek ooit’: ook VRT doet mee

“Het is hoog tijd om onze sector en haar zwaar getroffen actoren in deze donkere dagen nog eens de aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen,” vindt Luc Nowé, directeur bij VI.BE, en daarom werd de actie ‘Week van de Belgische muziek' op poten gezet. Een hele week lang ligt de focus op Belgische muziek, in al z'n vormen. Zo worden op donderdag 11 februari bijvoorbeeld de allereerste Folk Awards uitgereikt, en organiseert de Belgische jazzsector een heuse muziekmarathon. Op de Belgium World Music Night wordt op maandag 8 februari de Belgische wereldmuziek dan weer in de spotlights gezet. Ook het Sportpaleis doet een duit in het zakje: met de actie Lights For Live wil de organisatie voor het eerste (virtueel) uitverkochte Sportpaleis van 2021 zorgen. De opbrengst van de actie gaat naar LIVE2020. Daarnaast is er BidForLIVE2020, een grote muzikale veiling samen met Veilinghuis Bernaerts. Om af te sluiten roept VI.BE iedereen op om op zondag 14 februari om 17.00 uur een massale ode aan de Belgische muziek te brengen met een eigen versie van een Belgisch nummer.