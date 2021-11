Tweede single van Adele nu al te horen in kerstreclame van Amazon

Staat ‘Easy On Me’ bij jou nu al een tijdje on repeat en ben je benieuwd naar de overige nummers van Adele? Dan moet je naar de nieuwe kerstreclame van Amazon luisteren. In de reclamespot is namelijk ‘Hold On’, de tweede single van de zangeres te horen. In het nummer zingt de Britse nachtegaal onder meer hoe het is om continu met angstgevoelens rond te lopen.

In de spot krijgen we te zien hoe een jong meisje door een station wandelt. Vervolgens gaat ze de stad en krijgen we een glimp van haar leven. Zo spreekt ze af met vriendinnen, zit ze in de les en gaat ze naar een discotheek. Klinkt heel leuk allemaal, maar als we naar de beelden kijken, kunnen we concluderen dat er duidelijk meer aan de hand is. Op een gegeven moment horen we ook een stem op de achtergrond het volgende zeggen: “De mentale druk bij jongeren neemt alleen maar toe. Volgens experten heeft de pandemie een negatieve invloed op het welzijn van tieners.”