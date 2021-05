Triggerfinger-frontman Ruben Block brengt eerste solonummer uit

Triggerfinger, de band van Ruben Block, Mario Goossens en Paul Van Bruystegem, kondigde in 2019 in dat ze voor onbepaalde duur pauze zouden nemen. Block maakte van die tijd duidelijk gebruik om aan eigen materiaal te werken, waarvan de single ‘Lights’ als eerste uitkomt. “Ik had het idee al langer om solo wat te experimenteren", zegt Block in Radio 1. “De eerste demo van ‘Lights’ dateert ook al van 9 april 2018, dus het idee borrelt al langer.” Het nummer gaat volgens de zanger over voortgang, creatieve oplossingen en hoop in moeilijke tijden. “Ik was geïnspireerd door de ontwikkeling van samenlevingsstructuren, mensen die oplossingen zoeken voor uitzichtloze situaties”, aldus Block.