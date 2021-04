Treedt Lady Gaga op tijdens het Songfestival in Rotterdam? Fans geloven er heilig in

Muziek Digitaal concert Don Diablo verkocht voor 1,2 miljoen dollar

13 april De Nederlandse dj Don Diablo (41), bekend van de internationale hit ‘Starlight (Could You Be Mine)’, heeft in slechts vier minuten zijn digitaal concert ‘Destination Hexagonia’ verkocht als NFT. De een uur durende film stond te koop op een zeer populair wordende veilingsite die gebruik maakt van een digitale munteenheid.