Tot zover de Oasis-reünie: Noel Gallagher kondigt compilatiealbum en Knebworth-documentaire aan

Noel Gallagher was vanochtend te gast bij BBC Radio 2 om zijn plannen uit de doeken te doen. Geen reünie van Oasis dus, want sinds de split van de iconische band in 2009 heeft Noel niet of nauwelijks meer met zijn broer Liam gesproken. Wel kregen de fans te horen dat Noel naar aanleiding van 10 jaar solocarrière een compilatiealbum uitbrengt. Daarop verschijnen ook twee nieuwe nummers, waarvan ‘We’re On Our Way Now’ als single wordt uitgebracht.

Voor zij die toch nostalgisch terugblikken op Oasis, had Noel Gallagher toch nog wat leuk nieuws in petto. In het najaar verschijnt er een documentaire van de legendarische concerten in Knebworth in 1996, alweer 25 jaar geleden. Oasis was toen op zijn piek. De band had een jaar eerder ‘(What’s the Story?) Morning Glory’ uitgebracht en speelde over de hele wereld in uitverkochte stadions. In augustus 1996 streek de band uit Manchester neer in Knebworth Park, een enorm landgoed ten noorden van Londen waar in het verleden onder andere ook Pink Floyd, The Rolling Stones en Queen optraden. Oasis verbrak die zomer echter alle records. Op twee dagen tijd speelden ze voor in totaal 250.000 mensen, een fractie van het aantal mensen dat een ticket wilde kopen: 2,5 miljoen mensen maar liefst, in pre-internettijden. Dat was meer dan 4 procent van de totale Britse bevolking, op dat moment een record in de Britse muziekgeschiedenis.