“Tot in de woestijn”: muziekfestival Coachella maakt comeback in 2022

Celebrities FBI-agent: “Bewijs tegen moordenaar Notorious B.I.G. werd verdoezeld”

30 mei Nog altijd is de dader van de moord op Notorious B.I.G. (Biggie) in 1997 niet gepakt. Volgens voormalig FBI-agent Phil Carson, die twee jaar aan de zaak heeft gewerkt, is echter wel degelijk voldoende bewijs voor wie de rapper heeft vermoord, maar is dat verdoezeld. De naam staat in verzegelde rechtbankdocumenten, vertelt hij aan de New York Post.