Topfavoriet Oekraïne gaat door, ook Nederland versiert ticket voor zaterdag: dit was de eerste halve finale van het Songfestival

Nick Cave verliest tweede zoon in zeven jaar tijd

Jethro Lazenby (30), de oudste zoon van de Australische zanger Nick Cave, is overleden. “Met veel verdriet kan ik bevestigen dat hij gestorven is,” meldt de artiest in een verklaring, die verder vraagt om respect voor de privacy van zijn familie. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Zeven jaar geleden verloor de zanger al een andere zoon, Arthur (15).

9 mei