Tony Bennett beëindigt na 70 jaar carrière

Bennett blies afgelopen donderdag de rest van zijn Amerikaanse tour af vanwege zijn gezondheid. De legendarische artiest lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Vorige week gaf Bennett nog samen met Lady Gaga twee shows in de Radio City Music Hall in New York. Achteraf gezien waren dit de laatste optredens van Bennett, die een week eerder zijn 95e verjaardag vierde. In oktober komt Bennetts laatste plaat, die hij maakte met Lady Gaga, uit.

De hel

Tony Bennett - echte naam Anthony Dominick Benedetto - werd op 3 augustus 1926 geboren als zoon van Italiaanse immigranten. Zijn vader was kruidenier, zijn moeder naaister. Vader Benedetto overleed toen Tony amper tien was. Op die leeftijd trad hij al op. Tijdens WOII vocht hij tegen de Duitsers en hielp onder meer een concentratiekamp bevrijden. Hij omschreef zijn ervaringen in de oorlog als ‘de hel’. Zijn grote doorbraak kwam er in 1950, toen Bob Hope hem hoorde zingen in een nachtclub. Bijna dertig jaar later kende Tony Bennett een absoluut dieptepunt. Zijn tweede huwelijk lag aan diggelen, zijn platen verkochten niet goed en de platenfirma die hij zelf had opgericht ging failliet. Tony kampte met een drugsverslaving en hij overleed bijna aan een overdosis. Het tij keerde gelukkig toen zoon Danny zijn manager werd.