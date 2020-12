Tones and I meest gestreamde zangeres op Spotify

Helemaal bovenaan de lijst van meeste streams staat Tones and I niet. Er zijn twee nummers op Spotify die nog meer zijn beluisterd dan ‘Dance Monkey’. Ed Sheeran’s ‘Shape of You’ had 2,7 miljard streams, ‘Rockstar’ van Post Malone en 21 Savage bijna 2,1 miljard.

“Dance Monkey heeft vanmorgen twee miljard streams bereikt en ik was gisteren op pad als straatmuzikant”, schreef de zangeres dinsdag op Twitter. “Bedankt allemaal, dit is te gek.” Tones and I heeft al verschillende records verbroken. Haar megahit bereikte onder meer in dertig landen de nummer 1-positie en het is de meest gezochte plaat via de app Shazam aller tijden.