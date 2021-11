Tomorrowland Winter 2022 volledig uitverkocht: 18.000 festivalgangers naar de Franse Alpen

Muziek Celine Dion moet concerten in Las Vegas uitstellen vanwege medische problemen: “Ernstige spasmen”

Normaal gezien zou Celine Dion (53) op 5 november aan een nieuwe concertreeks in Las Vegas beginnen, maar medische problemen gooien roet in het eten. Dat laat de Canadese zangeres weten in een mededeling.

19 oktober