‘Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike’ keert deze zomer terug naar Ushuaïa Ibiza

Muziek Van Nederland tot de VS: Stromae haalt internatio­na­le krantenkop­pen met nieuwe plaat

Stromae heeft het als Belgische artiest al ver geschopt. Zijn nieuwe album, ‘Multitude’, is niet alleen in ons land groot nieuws, maar ook ver daarbuiten. Zo wordt zijn muziek besproken in prestigieuze kranten als ‘The New York Times’, ‘The Guardian’ en ‘de Volkskrant’.

4 maart