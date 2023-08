Tomorrowland opnieuw verkozen tot beste festival ter wereld

Van crowdsur­fen op een krokodil tot de bellyslide en meezingen met ‘Let it Go’: de opvallend­ste momenten van machtig Alcatraz­fes­ti­val vol Belgische toppers

Het Alcatrazfestival in Kortrijk viert zijn vijftiende verjaardag in stijl. Wat een feest is het toch weer in De Lange Munte, met dank aan het zonnetje maar toch vooral aan de uitmuntende organisatie. De affiche is gevarieerd, van hoge kwaliteit en ook heel Belgisch. Ongeveer twintig van de 110 bands komen uit ons landje, en ze hebben geregeld meer succes dan internationale kleppers. Lolbands Alestorm en Electric Callboy oogsten waarschijnlijk het meeste succes, tot spijt van wie het benijdt.