Tomorrowland gaat dit jaar voor drié festivalweekends in De Schorre: pre-registreren voor ticketverkoop kan vanaf 2 februari

MUZIEK Alex Callier verklapt over wie ‘Mad About You’ van Hooverpho­nic gaat: “Een onmogelij­ke relatie”

Deze week is het de Week van de Belgische Muziek, en daarom verklapt Alex Callier over wie z'n monsterhit ‘Mad About You’ gaat. In het nummer zitten veel verwijzingen naar de complexe relatie tussen het Hooverphonic-bandlid en Cathy Dennis, een meisje dat Callier leerde kennen op een songwritingkamp. “De relatie is puur platonisch gebleven.”

