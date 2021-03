Tomorrowland bekijkt of editie 2021 uitgesteld kan worden naar einde van de zomer

Muziek Ook Discobaar A Moeder plant groots feest in september: “Mentaal vaccin voor iedereen die het moeilijk heeft”

3 maart “Uiteraard weten we niet zeker of onze show zal doorgaan. Maar wij willen op z’n minst weer dromen van optreden.” Nadat eerder ook al Clouseau, Niels Destadbader, Moosebar XXL en Willy Sommers en Christoff concerten aankondigden in het najaar, pakken nu ook de heren van Discobaar A Moeder op 17 september uit met een grootse show in de Lotto Arena. “Als het mag, gaan we voor zotter dan zot”, klinkt het enthousiast.