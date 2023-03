Tom Helsen past prijzen aan voor wie het financieel moeilijk heeft: “Sommige shows speel ik voor een habbekrats”

MuziekEen opmerkelijk bericht op de sociale mediakanalen van Tom Helsen (46). De Vlaamse singer-songwriter besliste om de prijzen voor z’n huiskamerconcerten aan te passen - aan het beschikbare budget. “Er is enorm veel armoede in België. Door vermogende mensen iets meer te vragen, kan ik iets doen voor zij die het minder hebben.”

Helsen deelde z’n opmerkelijke beslissing afgelopen weekend mee op z’n socials. “Ik heb het net gecheckt, en nu blijkt dat er nog huiskamers zijn in België waar ik nog niet gespeeld heb :-)”, steekt hij van wal. “Ik heb al zowel in livings van gigantische villa’s gespeeld, als in kleine appartementjes. Het werkt overal, maar ik vroeg steeds dezelfde gage. En dat is in feite niet eerlijk. Ik ga dus vanaf nu rekening houden met het budget dat ter beschikking is, zodat het voor iedereen kan.”

“Tijdens corona ben ik met die huiskamerconcerten begonnen”, verduidelijkt Tom. “Verschillende artiesten wilden toen wachten tot ze weer voor een groot publiek konden staan, maar ik had daar geen zin in. Ik heb toen een zanginstallatie gekocht, zodat ik - zo gauw er ook maar iets mocht - meteen aan de slag kon. Ik vond dat zelf zo plezant, dat ik er sindsdien niet meer mee gestopt ben. Toen ik nog een gevierd artiest was - en op grote podia speelde -, was alles een stuk afstandelijker. Je ziet wel dat er publiek voor je neus staat, maar tijdens een huiskamerconcert leer je ze ook kennen. Ik ben bovendien mijn eigen manager, promomeisje en platenfirma. Ik kan dus zelf kiezen wat ik doe, en hoe ik het aanpak.”

Sociaal engagement

Voor z’n passage in de Vlaamse huiskamers - die telkens zo’n 60 à 100 minuten duurt - vroeg Tom telkens hetzelfde bedrag. “Maar ik merkte dat het niet echt een fair systeem was”, vervolgt hij. “Soms kwam ik op plaatsen waar ik drie keer zoveel had kunnen vragen, zonder dat die mensen een boterham minder moesten eten. En dan verzeil je op een plek waar je voelt dat het financieel niet evident is. Dat wil niet zeggen dat ik morgen in iedere living kom spelen voor honderd euro. Dat is het niet: mensen moeten betalen, want ik kan iets en zorg voor een onvergetelijke avond. Daarbij hou ik dus rekening met hun inkomen, en compenseer ik de goedkopere shows door vermogende mensen iets meer te vragen. Mensen tellen zonder morren geld neer voor een concert in een grote zaal, dus waarom zou vijftien à twintig euro in het huis van uw vrienden niet lukken? En je helpt er minder fortuinlijke muziekliefhebbers mee.”

“Zo kreeg ik net een e-mail van iemand die al lang droomt van zo’n optreden, maar moet rondkomen met een minimumloon. Dan kom ik voor een habbekrats optreden. Uiteraard kan dat niet iedere week, maar zo’n shows zitten er wél tussen. Je gelooft dat misschien niet, maar er is enorm veel armoede in België. Ik zet me zelf al jaren in voor verschillende projecten rond armoedebestrijding, en heb de meest schrijnende dingen gezien. Vandaar dat ik sociaal engagement zo belangrijk vind.”

