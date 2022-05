Tom Dice onthult in Lotto Arena het ontroerende geheim achter ‘Me And My Guitar’

INTERVIEW. Kato Callebaut en Tom Dice over de liefde voor elkaar en hun sterren­kind­je. “Het was zó welkom”

Als je een ding kunt zeggen over Tom Dice (32) en Kato Callebaut (30) is het dat de liefde ervan af spat. We praten met hen over hoe het allemaal begon, toen er nog andere partners in het spel waren. En ook over de tegenslagen die ze sindsdien samen moesten verwerken, waaronder recent hun miskraam. Na de shock kijkt het gehuwde koppel nu naar de toekomst. “Tien jaar geleden zouden Kato en ik niet samen geweest kunnen zijn, omdat onze achtergrond zo verschillend is.”

26 mei