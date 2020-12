Tom Dice en Kato van The Starlings bellen fans persoonlijk op als ze plaat kopen

Een uitstekende band hebben met je fans is belangrijk, en dat is ook voor Kato en Tom Dice van The Starlings niet anders. Zij willen hun luisteraars tijdens deze eindejaarsperiode dan ook verwennen: wie voor zaterdag de heruitgave van hun debuutalbum ‘Don’t Look Back’ in huis haalt, krijgt op zondag 13 december een persoonlijk telefoontje van het koppel. Bovendien schrijven Tom en Kato een gepersonaliseerde boodschap op alle verkochte platen. Er hangt overigens maar één voorwaarde aan de actie: de aankoop van het album moet via de eigen webshop van The Starlings gebeuren.