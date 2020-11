Tom Dice en Kato over hun geluksjaar: “Wij zijn in 2019 begonnen van niks, met een installatie van Tweedehands.be”

Hém kennen we uit een ver verleden van 'X Factor', háár van 'Idool'. Hij de jongen met de gitaar, zij het meisje met de ukelele. De wegen van de liefde zijn soms ondoorgrondelijk en dat waren ze ook bij Tom en Kato. Jarenlang goeie maatjes, buddy's in het liedjes schrijven. Tot de vonk in 2018 oversloeg en ze een koppel werden. Sindsdien kennen we hen als The Starlings, het fluweelzachte duo dat bekoort met broze, weekhartige eigen songs. Zowat een jaar geleden braken die songs nog niet gek veel potten. Maar sinds The Starlings deelnamen aan 'Liefde Voor Muziek' op VTM gaat het razend hard. Hun platen vliegen de deur uit als vaccins bij een pandemie en zie, er komt nóg. Met alweer een nieuw album, gisteren gelanceerd, lijkt het broodje van Vlaanderens 'sweethearts' gebakken. Zet u schrap, want de kans is miniem dat u de volgende zin de komende tijd nog ergens gaat lezen. Maar voorwaar: 2020 was een topjaar.