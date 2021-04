Tom De Cock presenteert op NRJ ter ere van Pride Season

Een regenboogvlag boven de radiostudio’s van jongerenzender NRJ. Ter ondersteuning van de LGBTQIA+-community (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersex en Asexual en andere seksuele oriëntaties) ontvangt de zender twee weken lang ambassadeurs uit de community om het thema in de kijker te zetten. Dat doen ze op een toegankelijke manier waarbij muziek centraal blijft staan. “Als jongerenzender zetten we 24/7 uiteraard de hits centraal, maar daarnaast zijn we het aan onszelf en onze luisteraars verplicht om ons maatschappelijk te engageren”, zegt programmamanager Nathalie Delporte.

Tom De Cock presenteert op 17 mei de ‘Shout Out & Proud soundtrack’ aan de zijde van vaste NRJ-presentatrice Kim Muylaert. Het duo sluit de actie die dag ook af. Dat is niet toevallig, want het is dan ‘idahot’ (international day against homo-and transphobia). “Er wordt elke dag op de hele wereld geweld gepleegd tegen mensen als ik”, zegt Tom. “Ik ben blij dat er een dag bestaat waarop we tegen dat gedrag een héél grote middelvinger opsteken. Muziek is de ideale drager van die boodschap.”