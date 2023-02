Tom Cruise grilt worstjes terwijl wereldleiders muziek spelen in deepfake-clip Limp Bizkit

Muziek Pukkelpop kondigt eerste headliner aan: Billie Eilish staat op vrijdag 18 augustus op het festival

“Billie is terug.” Het is met deze woorden dat de organisatie van Pukkelpop zonet hun eerste headliner bekendmaakte. Niemand minder dan Billie Eilish (21) staat er op vrijdag 18 augustus op het podium. De komst van zangeres werd bovendien op een originele manier aangekondigd. Woensdagochtend werd de naam van de artieste onthuld in een neon gehulde glazen container in Hasselt, de thuishaven van het festival.

