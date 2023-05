Tina Turner gaf memorabel optreden in de beginjaren van ‘Tien om te zien’

Hij noemt het zijn “meest memorabele moment”: de komst van zijn grote idool Tina Turner in ‘89. “Niemand geloofde dat dé wereldster Tina Turner zou afzakken naar Denderleeuw, waar de opnames toen doorgingen binnen”, vertelde Willy erover. “Zelfs op de dag zelf niet. ‘Ze heeft haar vlucht gemist’, zei de regisseur. Wat later stond ze ‘in panne op de ring van Brussel’. Ik geloofde er niks van tot ze wel degelijk in het midden van de show het podium op kwam. Het grootste stressmoment uit zijn leven. Ik vergeet dat nòòit meer”, aldus Willy. “Tina had zich ingesmeerd met een olie. Haar lichaam blonk zo hard, ze droeg een kort rokje: heel sexy. En die olie had zo’n speciale geur, heel sensueel en wat erotisch. Ik smolt bijna ter plekke.”

Zanger en presentator Koen Wauters heeft Tina Turner twee keer ontmoet, bij ‘Tien om te zien’ dus, maar ook bij het programma ‘Wedden Dat’. Hij vertelde daar onlangs nog over bij Joe. “Dat was een fantastische ontmoeting, omdat zij zeer professioneel was, bijna vriendelijk zakelijk in het begin, toen ik in haar kleedkamer ging dag zeggen. Ze vroeg hoe ze moest opkomen in de show, via trappen? Ik had ze geteld en zei: er zijn zoveel trappen en ik kom je tegemoet. Ik mocht haar een hand aanreiken op de trap en een handkus geven. En toen kwam ze op en dat was een geweldige diva. Ze gaf show, een geweldige uitstraling”, aldus Wauters.