Tina Turner behaalt meer dan 40 miljoen streams in VS na overlijden

Haar solowerk, dat Turner uitbracht vanaf begin jaren 80, werd meer dan 36 miljoen keer aangeklikt. De liedjes die zij maakte met haar ex Ike Turner zijn goed voor de overige 4 miljoen streams. Het meest beluisterde nummer van de Queen of Rock ‘n’ Roll is haar hit ‘What’s Love Got To Do With It’. Dit lied werd de afgelopen week meer dan 7,2 miljoen keer gestreamd. In de week vóór haar overlijden gebeurde dit 912.000 keer. Op de tweede plek staat het lied ‘The Best’, dat de afgelopen week meer dan 4,5 miljoen keer werd beluisterd.