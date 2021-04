Timo Descamps maakt muzikale comeback met ‘Nu ik jou ken’

“Ik heb een tijdje in Los Angeles gewoond en heb zelfs gedacht dat ik helemaal klaar was met acteren, maar het podium blijft me roepen”, aldus Timo. “Sinds 2018 ben ik weer fulltime aan het werk als theater- en stemacteur in België, met als hoogtepunt de titelrol in ‘The Great Gatsby’. Plots besefte ik hoe hard ik het allemaal miste. Door de onverwachte gevolgen van de coronacrisis vond ik plots de tijd om aan mijn grootste passie te werken: muziek.”

“‘Nu ik jou ken’ is op twee continenten geschreven, ik ben eraan begonnen in LA samen met Astrid Roelants en heb het met Jérémie afgewerkt in Deerlijk, in het exotische West-Vlaanderen”, grapt Timo. “Het nummer komt recht uit mijn hart en heeft verschillende betekenissen. Uiteraard gaat het over een al dan niet ingebeelde grote liefde die je na lang zoeken eindelijk hebt gevonden, maar er zit voor mij ook nog een diepere laag in. Jarenlang zat ik met een soort ‘writer’s block’. De combinatie van het lang van huis weg zijn, niet meer op het podium staan, mijn mama die lang heel ziek geweest is, waren allemaal dingen die ervoor zorgden dat de creativiteit een beetje tegengehouden werd. Dit nummer gaat dus net zozeer over het terugvinden van jezelf, en in mijn geval ook letterlijk en figuurlijk het terugvinden van mijn stem als zanger en songwriter.”