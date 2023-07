Till Lindemann verandert liedtekst bij concert Rammstein na claims van seksueel overschrijdend gedrag

Showbizz Zayn Malik komt na jaren terug op vertrek bij One Direction: “We waren elkaar beu”

De leden van One Direction waren elkaar flink beu, na elkaar vijf jaar lang elke dag te zien. Dat zegt voormalig lid Zayn Malik (30) in zijn eerste interview in zes jaar, waarin hij zijn tijd in de band, het vaderschap en nieuwe muziek bespreekt.