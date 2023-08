TikTok zoekt naar nieuw talent met eigen muziekwedstrijd, en jij kan meedoen!

Celebrities KIJK. Post Malone bezorgt twee jonge fans de verrassing van hun leven tijdens concert

Post Malone beslist na zijn concert in Tampa Bay zijn gitaar weg te geven. Winter, een 11-jarige fan, is de gelukkige en is door het dolle heen. Eerder had ook haar zus al zijn t-shirt kunnen opvangen tijdens zijn set. Het geluk van de twee meisjes kan dan ook niet meer op. Al wordt het voor hen plots nóg beter: de zanger komt het podium af om de t-shirt én de gitaar te signeren.