TikTok-hits wisselen elkaar af aan top van Ultratop: ‘Jerusalema’ na 10 weken niet langer op één

Muziek De Macarena 2.0 lijkt geboren: TikTok maakt van ‘Jerusalema’ dé danshype van het moment

19 augustus Een nieuwe 'Macarena' of 'Indianendans' lijkt in de maak. 'Jerusalema' heet het nummer. Het is Zuid-Afrikaans, en je danst erop met je voeten en wat exotische heupbewegingen. Op TikTok en YouTube is het een wereldwijde hype met meer dan 85 miljoen views, en nu klimt het ook in onze hitlijst richting top. En dat voor een intussen acht maanden oud gospellied, dat recent opgepikt werd door Angolese jongeren.