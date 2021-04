"Tijd van schlagerzangers in kostuum is voorbij”: zanger Christoff ondergaat een makeover

Alsof we recht naar de set van 'Footloose' gezogen worden. Zijn vijfkoppige band speelt stevige beats, en in het midden van de arena staat Christoff (44) in stoere zwarte jeans te shaken. Assorti hemdje - geleend uit de kast van zijn verloofde Ritchie - wit T-shirt en sneakers: check. "De tijden van schlagerzangers in een klassiek kostuum met lakschoenen zijn voorbij. Enkele jaren geleden heb ik al wat verandering gebracht in het schlagergenre, met 'Sweet Caroline' en 'Een Ster'. Schlager mocht voor mij toen al wat moderner klinken, en nu ga ik daar nog een stapje verder in", vertelt Christoff ons op de set in het Nederlandse Veghel, waar de videoclip van 'Als je bij me bent' ingeblikt wordt. Het nummer komt morgen uit en klinkt zomers en jeugdig. "Popschlager is de juiste benaming", aldus Christoff. "De ronde kantjes zijn eraf. Het is steviger en stoerder. Een beetje geïnspireerd op Helene Fischer (van de après-skihit 'Atemlos durch die Nacht, red.), van wie ik al jaren grote fan ben. Zij heeft in Duitsland een mooie evolutie gemaakt van schlager naar popschlager. Verandering van spijs doet eten, nietwaar? Uiteraard blijf ik het genre en mijn fans trouw. Dus op mijn nieuwe album, dat er na de zomer aankomt, zal ook nog een polonaisenummer staan."