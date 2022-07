‘Tien om te Zien’ en ‘Zomerhit’ op dezelfde dag voor Pommelien Thijs: “Slechts één minuut om me om te kleden”

MuziekZe heeft met ‘Ongewoon’ een oorwurm van jewelste te pakken, en bijgevolg puilt de agenda van Pommelien Thijs (21) deze zomer uit. Zo treedt ze meermaals aan in ‘Tien Om te Zien’, en ook bij ‘Zomerhit’ - waar ze genomineerd is - staat de zangeres op het podium. “De vermoeidheid begint hier en daar door te sijpelen.”

The hardest working woman in showbusiness? Op dit moment kan Pommelien Thijs ongetwijfeld een gooi doen naar die titel. Afgelopen woensdag vonden voor de derde keer de opnames van ‘Zomerhit’ plaats, maar stond ook ‘Tien Om Te Zien’ op de planning. “Mijn team en ik pendelen al een hele dag tussen Westende - waar TOTZ wordt opgenomen - en Bredene”, lacht Pommelien. “Overdag viel dat qua stress best mee, maar ‘s avonds werd het hectisch. Zo gauw ik in Bredene op het podium stond, wist ik al dat ik me mocht haasten om in Westende te geraken. De shows begonnen op hetzelfde moment, dus we moesten echt wel snel in dat shuttlebusje zitten. Ik moest ook van outfit wisselen, en had daar tijd voor zolang de drum wordt afgebroken. Dat duurt ongeveer één minuutje. Ik ben zelden zo blij geweest dat ik door ‘#LikeMe’ ervaring heb met mezelf snel omkleden. (lacht)”

Over haar look wil Pommelien - die op de MIA’s nog een zelfgemaakt topje van colalipjes droeg - nog het een en ander kwijt. “Ik doe geen beroep op een stylist, maar bedenk zelf wat ik wil aantrekken”, klinkt het. “Vaak kies ik voor tweedehands stuks, die ik vervolgens bewerk. De broek die ik vandaag draag, komt in feite van de mannenafdeling. Ik heb ze smaller gemaakt, en er groene verf opgespat. En voor je het vraagt: ik ben echt super blij met het resultaat. Dit is een stuk dat niemand anders heeft, en ook nog eens volledig bij me past.”

Volledig scherm Francisco Schuster en Pommelien Thijs op demeest recente MIA's. © Photo News

Slapen in oktober

Dat er deze zomer geen ontkomen is aan Pommelien, doet haar deugd. “Ik heb met ‘#LikeMe’ al heel wat mooie dingen mogen meemaken, maar nu is het ook solo te gek voor woorden”, vertelt ze. “Het is het eerste jaar dat ik zoveel inspraak heb. Alleen al daarom ben ik het aan mezelf verplicht om dit tot een goed einde te brengen. Dat gezegd zijnde: de vermoeidheid begint hier en daar door te sijpelen. Naast mijn muzikale activiteiten ben ik deze periode ook bezig met de opnames van ‘Knokke Off’, een reeks van Netflix en VRT. In oktober ga ik een weekje bijslapen, maar momenteel geniet ik vooral van iedere seconde. Vorig jaar waren er amper shows en was ook het contact met het publiek beperkt. Ik heb dat toen - zoals heel wat artiesten - écht gemist. Dat het nu weer kan, maakt mij dolgelukkig.”

De derde aflevering van ‘Zomerhit’ valt vanavond te bekijken op Een. Naast Pommelien Thijs maken ook Berre, Jérémie Vrielinck en Sali Haidara, Metejoor en Snelle, Ozar Henry en The Starlings, Bart Kaëll, Sylver, The Dinky Toys, ‘The Voice Kids’-winnares Karista Khan, Goldband en Willy William hun opwachting.

