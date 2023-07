Ticketverkoop voor Taylor Swift in Parijs en Lyon voorlopig opgeschort: meer dan 1 miljoen fans in de wachtrij

De ticketverkoop voor Taylor Swifts concerten in Parijs ging deze ochtend om klokslag 9.00 uur van start. Dat het niet makkelijk zou worden om een ticket te bemachtigen, werd vervolgens al snel duidelijk. In totaal stonden er zo’n 1 miljoen fans in de wachtrij. Die laatste zat op zijn beurt al snel muurvast. Als gevolg besloten ze bij Ticketmaster dan om de verkoop voor de Parijse concerten tijdelijk te pauzeren. “De ticketverkoop van 9.00 uur en 11.00 staat voorlopig on hold”, klonk het een uur nadat de eerste verkoop van start ging.

Boze reacties

Dat Franse Swifties (een verzamelnaam voor fans van de Amerikaanse zangeres, red.) niet te spreken zijn over de hele situatie is alvast een understatement. Op Twitter blijven de negatieve reacties zich maar opstapelen. “Ticketmaster, ben je klaar om te sterven?”, “Is dit een grap?!” en “Ik ben al vier uur naar mijn scherm aan het staren”, zijn slechts enkele van de vele misnoegde reacties. Ook zijn Swifts fans niet te spreken over het gebrek aan communicatie. Zo is het voor velen niet duidelijk of reeds gebruikte codes nog zullen werken. Ook was het voor veel Swifties niet duidelijk of ze de wachtrij voor de ticketverkoop konden verlaten of niet.