TicketSwap is geen optie: zo kan jij jouw tickets voor Pukkelpop wél doorverkopen

Muziek Zayn Malik zingt opnieuw een One Direction-lied­je en doet fans hopen op een reünie

Fans hebben weer hoop op een One Direction-reünie nadat Zayn Malik (29) zijn stem weer laat horen op Instagram. In een nieuwe post zingt hij ‘Night Changes’, een nummer van de boysband dat uitkwam in 2014. Het is het laatste nummer waar Zayn in te horen was, voor zijn vertrek in 2015. In juni zong Malik ook al een oud liedje van de band, ‘You And I’, en daar gingen fans helemaal gek op.

17 augustus