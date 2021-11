Tickets voor Rock Werchter worden zo'n 10 procent duurder

Muziek INTERVIEW. Topdj Laurent Garnier stilaan klaar voor pensioen: “Op m’n 60ste wil ik niet meer achter de draaita­fels staan”

Een icoon in de dj- en technowereld is hij al decennialang, dus kon een eigen documentaire niet achterwege blijven. Laurent Garnier (55) stelde gisterenavond vol trots het resultaat voor op Film Fest Gent. Vooraleer hij over de rode loper schreed in de Arteveldestad, hadden wij een babbel met de Fransman over z’n bijzondere band met België, z’n haat-liefdeverhouding met monsterhit ‘The Man With The Red Face’ en het nakende einde van z’n carrière. “Ik ben niet van plan om als oude knar op cruiseschepen op te treden.”

19 oktober